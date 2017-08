Nächste News: Portrait veröffentlichen mit Mine To Reap die dritte Single aus Burn The World

Am 06. Oktober 2017 wird das neue Album Anywhere We Dare der österreichischen Hard Rock Band Speed Limit auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. Anywhere We Dare

02. Sober Truth

03. Sweet Morphine

04. No More Ace To Play

05. Step Out Of The Line

06. Sign Of The Times

07. Good Year For Bad Habits

08. Retired Hero

09. Bridges

10. Dealing With Danger

11. Affinity Of Souls

Total Playing: 63:17 Min

Line-Up:

Manuel Brettl - Lead Vocals

Joe Eder - Guitars

Chris Pawlak - Bass

Hannes Vordermayer - Drums

Chris Angerer - Guitars

