Nächste News: Neuer Trioxynon Track im Stream: Pulso De Saturno

Vorherige News: Video von Neck Of The Woods: You'll Always Look The Same To Me



Die Zeit ist gekommen, eure Herren und Gebieter Gwar stellen ihr jüngstes Meisterwerk The Blood Of Gods vor. Heute könnt ihr bereits die erste Single "Fuck This Place" streamen und euch das Video dazu ansehen. Die intergalaktischen Overlords befehlen es euch! The Blood of Gods wurde mit Ronan Chris "Lord God" Murphy aufgenommen, der die Scheibe auch produzierte. Sie erscheint am 20. Oktober 2017 via Metal Blade Records.

Tracklist:

01. War On Gwar

02. Viking Death Machine

03. El Presidente

04. I'll Be Your Monster

05. Auroch

06. Swarm

07. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

08. Death To Dickie Duncan

09. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) - AC/DC Cover

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite