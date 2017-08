Nächste News: Neues Album von Unreal Terror

Kill Procedure werden ihr Brink Of Destruction Album am 01. September 2017 veröffentlichen. Um ihre Vorfreude zu zeigen, hat die Band Videos zu folgenden Songs erstellt: "Trioxynon", "Hate Spilled Over", "Spells Death", "Bone Head" und "All The Pain". Diese werden sie von heute an bis zum Release Tag raushauen! Ein Video pro Tag bis zum Albumrelease. Das erste ist "Trioxynon".

Aufgenommen im Jahre 1995, erinnert Kill Procedures Brink Of Destruction an klassischen Megadeth, Testament, und U.S. Power-Metal.

Quelle: Gordeon Music

0 Kommentare

