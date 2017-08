Nächste News: Necrytis: Countersighns - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Die italienischen Metaller Unreal Terror werden am 06.10.2017 nach 31 Jahren ihr neues Album The New Chapter über Jolly Roger Records veröffentlichen. Vorab könnt ihr euch den Track "Timebomb" anhören.

Tracklist:

01. Ordinary King

02. Time Bomb

03. All This Time

04. Fall

05. The Thread

06. One More Chance

07. Trickles Of Time

08. It's The Shadow

09. Lost Cause

10. Western Skies

Unreal Terror - The New Chapter by JOLLY ROGER RECORDS

Quelle: Jolly Roger Records

