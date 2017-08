Nächste News: Exarsis: New War Order am 20. Oktober 2017

Am 22. September 2017 wird das Album Countersighns der US-Metal Band Necrytis auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. Praetorian X

02. Palace Of Agony

03. Nova Meridian

04. Sentry's Scream

05. God As Electric

06. My Asylum

07. Dawn's Aurora

08. Daemon Angelus

09. In Ascent

10. Countersighns

Total Playing Time: 46:14 Min

Line-Up:

Toby Knapp - Rhythm And Lead Guitars

Mark Sobus- Bass

Shane Wacaster - Vocals, Drums

Special Guest:

Nephilim Baroque Ensemble - Piano, Cello, Organ

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

