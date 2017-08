Vorherige News: Necrytis: Countersighns - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Exarsis: New War Order am 20. Oktober 2017

Die Griechischen Thrasher von Exarsis werden ihr neues Album mit dem Titel New War Order am 20. Oktober 2017 in die Läden stellen. Anlässlich des Releases begleitet die Band Onslaught und Artillery auf ihrer Thrash ‘Till Death European Tour 2017 vom 23.09 bis 13.10, auf welcher das Album bereits vorab erhältlich ist!

New War Order wurde erneut in den D-Studios in Athen aufgenommen und von Mike Karpathiou gemixt und gemastert. Das Album enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von knapp 40 Minuten.

Quelle: MDD Records

0 Kommentare

