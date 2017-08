Vorherige News: Speed Limit: Anywhere We Dare Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Am 6. Oktober 2017 bringen The Black Dahlia Murder ihr achtes Album 'Nightbringers' via Metal Blade Records heraus. Einen ersten Vorgeschmack in Form des Videos zum Titelstück erhaltet ihr auf metalblade.com/tbdm.

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite