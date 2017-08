Vorherige News: Speed Limit: Anywhere We Dare Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Portrait veröffentlichen mit Mine To Reap die dritte Single aus Burn The World

Am 25. August bringen die schwedischen Metaller Portrait ihr neues Album Burn The World weltweit bei Metal Blade Records heraus! Portrait haben jetzt den dritten Song aus 'Burn The World' veröffentlicht. Die Nummer heißt "Mine To Reap".

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite