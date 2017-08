Nächste News: Ensiferum feiern Videopremiere zu Way Of The Warrior

Vorherige News: Archgoat: Neues EP im Stream



Am 15.09.2017 erscheint das neue Album Condemned To Hell von Midnite Hellion. Die Platte wird via Witches Brew veröffentlicht. Hört euch vorab schon mal die Single "Enter The Nightmare" an.

Tracklist:

1. Black And White

2. Death Dealer

3. Cross The Line

4. Enter The Nightmare

5. Soldiers Of Hades

6. The Fever

7. Rip It Up

8. The Morrigan

9. Teenage Bloodsuckin' Bimbos

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite