Ensiferum feiern Videopremiere zu Way Of The Warrior

Am 15. September 2017 erscheint Ensiferums siebtes Album Two Paths weltweit bei Metal Blade Records. Anssi Kippo produzierte die Scheibe anhand analoger Aufnahmen auf Band.

. Ensiferum haben jetzt einen Videoclip zur neuen, zweiten Single fertiggestellt: "Way Of The Warrior"

Quelle: Metal Blade

0 Kommentare

