While She Sleeps veröffentlichen neues Musikvideo zu Steal The Sun

Die Metal-Energiebündel While She Sleeps aus Sheffield, England haben ihr neues Musikvideo zu "Steal The Sun" veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album You Are We, das am 21. April via Arising Empire veröffentlicht wurde.

Quelle: Gordeon Music

0 KommentareLord Obirah

