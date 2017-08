Nächste News: Video von Inmate: Breakout Season

AM 22. September 2017 wird das neue Album Italian History VI der italienischen Heavy Metal Band Alltheniko auf CD erscheinen.

Tracklist:

1. Man On The Edge

2. Respect And Fight

3. Emblema

4. Waste Of Time

5. Pain To Play

6. Denier

7. Like A Fake

8. Italian History Vi

9. Propaganda

Total Playing Time: 37:29 Min

Line-Up:

Joe Boneshaker - Guitars

David Nightflight - Bass, Vocals

Luke The Idol - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

