Act Of Defiance veröffentlichen ihr neues Album Old Scars, New Wounds am 29. September 2017

Mit ihrem 2015er Debütalbum Birth And The Burial boten Act Of Defiance - die Band von Gitarrist Chris Broderick, Sänger Henry Derek, Drummer Shawn Drover und Bassist Matt Bachand - unverfälschten, harten Metal bar jeglicher Trends. 2017 nun kehrt das Quartett mit seinem zweiten Langspieler Old Scars, New Wounds zurück, das am 29.09.2017 bei Metal Blade Records erscheinen wird.

Jetzt stellen wir euch das Video zum ersten Song der Scheibe vor: "M.I.A."

Tracklist:

01. M.I.A.

02. Molten Core

03. Overexposure

04. The Talisman

05. Lullaby Of Vengeance

06. Circle Of Ashes

07. Reborn

08. Conspiracy Of The Gods

09. Another Killing Spree

10. Broken Dialect

11. Rise of Rebellion

