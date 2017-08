Nächste News: Neuer Song von Ursinne: Hollow Hearse

Die norwegischen Dark Metal Meister Gothminister werden ihr sechstes Studioalbum The Other Side am 20. Oktober 2017 weltweit veröffentlichen. Das neue Album The Other Side, sowohl produziert, als auch gemixt und gemastert von Henning Verlage (Unheilig, Eisbrecher), übertrifft selbst die höchsten Erwartungen. Kraftvolle Metal Riffs gehen einher mit bombastischen Orchestereinlagen und himmlisch anmutenden Chören.

Quelle: AFM Records

