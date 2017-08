Nächste News: Debüt und Vorgeschmack von Hostilian

Samael werden am 13. Oktober 2017 ihr neues Album Hegemony via Napalm Records veröffentlichen und damit ihren 30. Geburtstag feiern.

Tracklist:

01. Hegemony

02. Samael

03. Angel Of Wrath

04. Rite Of Renewal

05. Red Planet

06. Black Supremacy

07. Murder Or Suicide

08. This World

09. Against All Enemies

10. Land Of The Living

11. Dictate Of Transparency

12. Helter Skelter

13. Storm Of Fire (Bonus Track)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

