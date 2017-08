Nächste News: Terrible Old Man veröffentlichen The Port Video und Tracklist

Die italienische Thrash Death Metal Band Last Rites enthülltt das Cover-Artwork und die Tracklist zu ihrem neuen Album Nemesis.

Nemesis wird am 10. August 2017 in digitaler Form erscheinen und enthält die Titel:

1. Paradox Of Predestination

2. Architecture Of Self-Destruction

3. 26.04.86

4. Ancient Spirit

5. Fallen Brother - Glory To The Brave (Outro)

6. Human Extinction

7. Realm Of Illusions

8. Souls' Harvest

Quelle: Cr.Art.Music.Lab

