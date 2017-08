Nächste News: Last Rites enthüllen Cover und Tracklist für das neue Album Nemesis

Chastain: Offizielles Lyric Video I Live For Today veröffentlicht

Chastain haben ein neues Lyric Video zu "I Live For Today" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album We Bleed Metal 17 enthalten, welches am 25. August 2017 über Pure Steel Records erscheinen wird.

Quelle: Pure Steel Records

