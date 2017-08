Nächste News: Dawn Of Disease streamen Ascension Gate

Vorherige News: Jekyll And Hyde Video von Ten



Satyricon werden am 22.09.2017 ihr neues Album Deep Calleth Upon Deep via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. Midnight Serpent

2. Blood cracks open the ground

3. To your brethren in the dark

4. Deep calleth upon Deep

5. The Ghost Of Rome

6. Dissonant

7. Black wings and withering gloom

8. Burial Rite

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite