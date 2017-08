Nächste News: Jekyll And Hyde Video von Ten

Die Melodic Death Metal Band Dimman aus Finnland stellt die neue Single "Pitch-Black Morning" aus der kommenden EP Guide My Fury (25.08.2017) vor.



Cover art by E. Halkola

Track list:

I. Guide My Fury

II. Harbinger

III. My Head, My Prison

IV. Pitch-Black Morning

V. My Head, My Prison (Orchestral Version)

Quelle: Inverse Records

