Am 22.09.2017 erscheint das dritte Album Ugly Produce der australischen Thrash Grinder King Parrot. Die Platte wird via Agonia Records veröffentlicht. Vorab kann man sich das Video zur ersten Single "Ten Pounds Of Shit In A Five Pound Bag" zu Gemüte führen.

Tracklist:

01. Entrapment

02. Piss Wreck

03. Disgrace Yourself

04. All Hail The Grub

05. Ten Pounds Of Shit In A Five Pound Bag

06. Scattered

07. Now It Stokes Frenzy

08. Numb Skull

09. Die Before You Die

10. Spookin' The Animals

Quelle: Agonia Records

0 KommentareLord Obirah

