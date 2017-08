Vorherige News: King Parrot: Neues Album im Anmarsch



Damnation Defaced hauen das Video zu "Invader From Beyond" raus. Der Track stammt vom kommenden gleichnamigen Album, das am 06. Oktober 2017 über Apostasy Records erscheint.

Tracklist:

01. NIOM: 004D004F0049004E

02. Goddess of Machines

03. Invader From Beyond

04. Mark Of Cain

05. The Observer

06. The Key To Your Voice

07. Rendezvous With Destiny

08. All Comes To Its End

09. Back From Apathy

10. Creator's Fall

11. Embraced By Infinity

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite