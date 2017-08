Nächste News: Full Moon Lyric Video von Gods Of Silence

Video von Coldspell: Call Of The Wild

Die schwedischen Melodic Heavy Metaller Coldspell stellen das Video zum Song zu "Call Of The Wild" online. Der Track stammt vom Album A New World Arise.

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

0 KommentareLord Obirah

