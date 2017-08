Nächste News: Mr. Skortikon Lyric Video von Siege

Necrotted werden am 27.10.2017 ihr drittes Album Worldwide Warfare via Rising Nemesis Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Worldwide

02. No War But Class War

03. Hunt Down The Crown

04. Vile Vermin

05. The Lost Ones

06. My Foray, Your Decay

07. Unity Front

08. Our Dominion

09. Babylon

10. Forlorn Planet

Quelle: Mind Eraser PR

