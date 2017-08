Nächste News: Mr. Skortikon Lyric Video von Siege

Ende August 2007: die Melodic Hardrock/Metal-Band Eden's Curse veröffentlicht ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Ende August 2017: das zehnjährige Jubiläum von Eden's Curse steht an, was Eden's Curse dazu bewegte, das Album im aktuellen Line-Up noch mal komplett neu einzuspielen. Den Mix übernahm dabei ex-Drummer Pete Newdeck (der noch heute zum Songwriting von Eden's Curse beiträgt), fürs Mastering engagierte man Harry Hess (Harem Scarem).

Eden's Curse - Revisited erscheint am 25. August und enthält neben dem Album mit Live In Glasgow 2014 eine exklusive Bonus-DVD.

Die neue Version des Bandklassikers "Fly Away" ist jetzt online.

Quelle: AFM Records

