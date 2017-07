Nächste News: Skinflint: Rainbow Snakes Veröffentlichung der Single aus dem Album Chief Of The Ghosts

Darkfall: At The End Of Times erscheint am 08. September

Am 08. September wird das neue Album At The End Of Times der Thrash/Deather von Darkfall auf Black Sunset / MDD erscheinen! Das Album wird 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 55 Minuten enthalten, die erneut von Andy Classen im Stage One Studio gemastert wurden.

At The End Of Times kombiniert musikalisch die Trademarks der Band, wie brutales aber dennoch episches Riffing, wuchtige Drums und derbe Growls.

Die Band enthüllt zudem das stimmungsvolle Coverartwork, gestaltet von Michael Freitag.

Quelle: MDD Records

