Throne Of Heresy sind nicht die ersten Brutal-Metaller, die sich die Pest-Plage des 14. Jahrhunderts als Thema schnappen. Decameron (VÖ: 03.11.2017) basiert - ähnlich wie das gleichnamige Buch - auf zehn Geschichten, beginnend mit den ersten Opfern der Pest in Asien und endend in den heimischen Gefilden der schwedischen Band.

Produziert hat wieder Devo Andersson von Marduk und Throne Of Heresy einen absoluten Killer-Sound verpasst, der das ohnehin schon bodenlos brutale Decameron zu einem unheiligen Gesamtkunstwerk adelt.

