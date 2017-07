Nächste News: Throne Of Heresy: Decameron im Anmarsch

Dirkschneider veröffentlichen mit dem Live Clip zu "Restless And Wild" einen weiteren Klassiker aus Udo's Zeit bei Accept. "Restless And Wild" stammt von der neuen DVD/2CD Live - Back To The Roots - Accepted!, die am 04. August erscheinen wird.

Quelle: AFM Records

