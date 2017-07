Nächste News: Dirkschneider: Neuer Live Clip

Vorherige News: Blazing Rust: Shimmering Dawn Veröffentlichung der Single aus dem Album Armed To Exist



Soil erweisen dem kürzlich verstorbenen Chris Cornell mit ihrer ganz eigenen Version des Soundgarden Klassikers "Rusty Cage" ihre Ehre. Der Song wurde 2007 aufgenommen und war bisher nur auf der Myspace Seite von SOiL zu hören.

"Rusty Cage" stammt vom neuen Best Of Album Scream: The Essentials, welches am 15. September erscheinen wird.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite