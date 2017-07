Nächste News: Blazing Rust: Shimmering Dawn Veröffentlichung der Single aus dem Album Armed To Exist

Hört euch den neuen Sign Of Cain Song "The Earth Collapses Behind" an. Der Track stammt vom Album To Be Drawn And To Drown, das am 22.09.2017 über Apostasy Records erscheint. Sing Of Cain ist die neue Band um um Szene-Ikone Tomas Lindberg (At The Gates, The Lurking Fear).

Quelle: Apostasy Records

