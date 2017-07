Nächste News: Neues Album von Dyscarnate

Shattered Sun stellen ihr Album The Evolution Of Anger als Stream bei Youtube in voller Länge zur Verfügung.

Quelle: Victory Records

