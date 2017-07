Nächste News: Neues Album von Thor

Am 15.09.2017 erscheint das neue Album With All Their Might von Dyscarnate. Die Platte wird via Unique Leader veröffentlicht.

Tracklist:

1. Of Mice And Mountains

2. This Is Fire!

3. Iron Strengthens Iron

4. Traitors In The Palace

5. To End All Flesh Before Me

6. Backbreaker

7. All The Devils Are Here

8. Nothing Seems Right

Quelle: Future PR

