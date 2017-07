Vorherige News: Nuclear Warfare: Let The Hate Reign Videoclip & Album Tracklist



Cripper kündigen neues Album Follow Me: Kill! an und stellen erste Single Pressure vor

Am 15. September veröffentlicht das deutsche Metal-Kommando Cripper sein neues Album Follow Me: Kill! weltweit über Metal Blade Records!

Surft gleich rüber zu metalblade.com/cripper und hört euch die erste Single von Follow Me: Kill! an, die das Album eröffnet: "Pressure"!

Tracklist:

01. Pressure

02. Into The Fire

03. World Coming Down (Limited Digipak Cd Only)

04. Mother

05. Shoot Or Get Shot

06. Bleeding Red

07. Comatose

08. Pretty Young Thing

09. Running High

10. Menetekel

Quelle: Metal Blade

