Nächste News: Cripper kündigen neues Album Follow Me: Kill! an und stellen erste Single Pressure vor

Vorherige News: Masterplan: Neue Single Escalation 666



Am 4. August erscheint das neue Nuclear Warfare Album Empowered By Hate auf MDD Records. Jetzt hat die Band mit "Let The Hate Reign" einen brandneuen Videoclip und damit eine Kostprobe aus dem Silberling veröffentlicht, der keinen Zweifel daran lässt, dass das Motto anno 2017 nur heißen kann "Thrash To The Bone"! Empowered By Hate enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von 40 Minuten. Die finale Tracklist findet ihr anbei!

Tracklist:

01. After The Battle

02. Let The Hate Reign

03. Hata Com Faca

04. Fear

05. Warlust

06. Bite Of The Viper

07. Half Truths

08. A Nice Day

09. Nuclear Warfare

10. Thrash To The Bone

Quelle: MDD Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite