Vescera: Offizielles Video In The Night veröffentlicht

Vescera haben ein neues Video zu "In The Night" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Beyond The Fight enthalten, welches am 07. April 2017 über Pure Steel Records erschien.

Quelle: Pure Steel Records

