Die atomare Kriegsführung droht unsere Erde in einen Ort der Asche zu verwandeln. Die zweite Single "An Abode Of Ashes" aus dem kommenden Album ... And Then Came The Dust der Band Magenta Harvest mit Finntroll-Sänger Mathias Lillmåns steigt fast schon schwarzmetallisch ein und verwandelt sich dann in eine treibende Riff-Bombe, die alles mit sich reißt.

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

