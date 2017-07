Nächste News: Infernorium Video von Elizabethan Walpurga

Welch angenehme Überraschung! Nur eine gute Woche nach ihrer offiziellen Wiederauferstehung sind die schwedischen Melodic Metaller Nocturnal Rites mit einem brandneuen Song am Start. Die erste Single-Auskopplung des neuen Albums Phoenix wurde nun in Form eines Lyric Videos zu "Before We Waste Away" online gestellt.

Das neue Nocturnal Rites Album Phoenix wird am 29. September 2017 erscheinen.

Tracklist:

01. A Heart As Black As Coal

02. Before We Waste Away

03. The Poisonous Seed

04. Repent My Sins

05. What'S Killing Me

06. A Song For You

07. The Ghost Inside Me

08. Nothing Can Break Me

09. Flames

10. Used To Be God *

11. Welcome To The End

Quelle: AFM Records

