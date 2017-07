Nächste News: Single von Deadly Circus Fire: Shinigami Fall

Am 25. August 2017 veröffentlichen die finnischen Cinemascope-Metaller Crimfall ihr neues Album Amain weltweit über Metal Blade Records!

Surft gleich rüber auf metalblade.com/crimfall und gebt euch die erste Single von Amain, die da "The Last Of Stands" heißt.

Tracklist:

01. Eschaton

02. The Last Of Stands

03. Ten Winters Apart - Pt1. Far From Any Fate

04. Ten Winters Apart - Pt2. Song Of Mourn

05. Ten Winters Apart - Pt3. Sunder The Seventh Seal

06. Ten Winters Apart - Pt4. Dawn Without A Sun

07. Mother Of Unbelievers

08. It's A Long Road

09. Wayward Verities

10. Until Falls The Rain

Quelle: Metal Blade

