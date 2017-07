Nächste News: Crimfall kündigen neues Album Amain an und veröffentlichen erste Single Last Of Stands

Die Power Metaller Power Quest werden am 13.10.2017 ihr sechstes Album Sixth Dimension via Inner Wound Recordings auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. Lords Of Tomorrow

2. Starlight City

3. Kings And Glory

4. Face The Raven

5. No More Heroes

6. Revolution Fighters

7. Pray For The Day

8. Coming Home

9. The Sixth Dimension

Quelle: Agentur EAM

