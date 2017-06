Vorherige News: Arckanum: Erster Song von Den Förstfödde veröffentlicht



Am 25. August 2017 wird das Album We Bleed Metal 17 der US-Metal Band Chastain auf CD veröffentlicht.

Chastains We Bleed Metal 17 hat das gleiche Schlagzeug und die gleichen Gesangsspuren wie das Original von 2015, ansonsten ist es komplett andere Musik. Auch der Sound ist völlig anders im Verhältnis zur Originalversion. D.h., es ist sehr nahe daran, was einen Live-Auftritt der Band ausmacht. Da dies allerdings leider nicht mehr zu erwarten ist, ist die CD am nächsten dran, was man von einem Livekonzert erwarten könnte.

Die zurückgekehrte Originalsängerin Leather Leone fügt hinzu: "Das ist für mich mein Favorit seit Mystery Of Illusion!"

Neben dem neuen verbesserten / teilweise neu aufgenommenen Sound wurde ebenso die Trackreihenfolge, sowie das Cover, abgeändert.

Tracklist:

1. I Live For Today

2. Against All The Odds

3. All Hail

4. Secrets Creeping

5. Last Ones

6. We Bleed Metal 17

7. Warrior

8. Bid Your Farewells

9. Search Time

Total Playing Time: 44:15 Min

Line-Up:

Leather Leone - Vocals

Mike Skimmerhorn - Bass

Stian Kristoffersen - Drums

David T. Chastain - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite