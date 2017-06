Nächste News: Arckanum: Erster Song von Den Förstfödde veröffentlicht

Vorherige News: Darkfall: Neues Album im Spätsommer



Deny The Urge werden am 01.08.2017 ihr neues Album As Darkness Falls via G.U.C. auf den Markt bringen. Vorab kann man sich schon mal den Titeltrack anhören.

Tracklist:

01. Intro

02. As Darkness Falls

03. Loophole

04. Altar Of Addiction

05. All Or None

06. On The Surface

07. Infected Curses

08. Voices

09. Perfect Disguise

10. Vatermoran (Instr.)

11. Medusa

12. The Processing (Instr.)

13. Separated Flesh

Quelle: Sure Shot Worx

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite