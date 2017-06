Nächste News: War March Video von Cursed Earth

Die französischen Death Thrasher W.I.L.D. gewähren mit dem Video zu "Drugs By Way Of Food" und dem Audiotrack zu "Holy Grail" einen Vorgeschmack auf das kommende Album Purgatorius, das am 28. Juli 2017 erscheint.

Quelle: cmm-consulting

0 Kommentare

