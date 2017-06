Nächste News: Smile Lyric Video von Tesseract

Vorherige News: Albumstream von Persecutory



Die Death Metaller Soul Remnants werden am 21.07.2017 ihr neues Album Ouroboros über Eone/Lifeblood veröffentlichen. Bereits jetzt kann man sich die Single "Echoes Of Insanity" anhören.

Tracklist:

1. Mechanical Synapse Modulations

2. Regurgitated And Consumed

3. Depravity's Lock

4. Walled City

5. Mental Tourniquet

6. Echoes Of Insanity

7. Dissolving Into Obscurity

8. Decomposition

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite