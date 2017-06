Nächste News: Lyric Video von Samael: Angel Of Wrath

Dirkschneider präsentieren den ersten Live Clip "Living For Tonite" von ihrer neuen DVD Live - Back To The Roots - Accepted!, die am 04. August erscheinen wird. Udo und seine Mannen rocken euch in die glohrreichen 80er Jahre zurück und wecken Erinnerungen an Udos Zeit bei Accept.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

