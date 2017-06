Nächste News: Essence Of Datum streamen Album Nevermore

Odium: The End Of Everything Videoclip + Albumdetails

Am 14. Juli 2017 ist es soweit! Mit As The World Turns Black stellen Odium ihre zehnte Veröffentlichung in die Läden. Ab sofort gibt es mit "The End Of Everything", den Opener des Albums als Videoclip im MDD Channel auf YouTube! Das Album enthält 9 Songs erstklassigen, melodischen Thrash Metal mit einer Gesamtspielzeit von knapp 45 Minuten. Die finale Tracklist findet ihr anbei. Am 30. Juni findet zudem die Record Release Party im hessischen Langenselbold statt, bei der das Album natürlich bereits erhältlich sein wird!

Tracklist:

01. The End Of Everything

02. Point Of No Return

03. No Goodbye

04. Blind

05. Revolution

06. Frozen World

07. Time Is A Killer

08. As The World Turns Black

09. Inside The Incubus

Quelle: MDD Records

