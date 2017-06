Nächste News: Kissin' Dynamite: Masterpiece Liveclip

Am 14. Juli werden die norwegischen Death Metaller Execration ihr neues Album Return To The Void via Metal Blade Records in die Umlaufbahn schießen.

Vorab kann man sich den Albumopener "Eternal Recurrence" anhören.

Quelle: Metal Blade

