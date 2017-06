Nächste News: Albumstream von Madrost

Neues Album von Rabid Bitch Of The North

Am 18. August 2017 erscheint das neue Album Nothing But A Bitter Taste von Rabid Bitch Of The North. Die Platte wird via Hostile Media veröffentlicht.

Tracklist:

1. The Missionary

2. Chance

3. Nothing But A Bitter Taste

4. Gilded Men

5. God Of Punishment

6. Demon Mind

7. Defending Two Castles

8. Trapped In 1999

Quelle: Future PR

0 KommentareLord Obirah

