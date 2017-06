Nächste News: Khazaddum: Neues Album im Anmarsch

Die iranischen Black Deather Zurvan werden am 28.06.2017 ihr neues Album Gorge Of Blood über Satanath Records veröffentlichen. Vorab kann man sich den Track "Gorge Of Blood" anhören.

Tracklist:

01. Gorge Of Blood

02. Convulsion

03. Kiss Of Death

04. Isolation Of Sense

05. Self-Mutilation

06. Kafir

07. Zurvancide

08. Aggression

09. Hallucination

10. Swamp

11. Filthy Calendar Of The Time

12. Freezing

13. Massacre

SAT177: Zurvan - Gorge Of Blood (2017) by Satanath Records

Quelle: Transcending Obscurity Records

