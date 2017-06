Nächste News: Neuer Song von Terror Empire: Times Of War

Akercocke werden am 25.08.2017 ihr neues Album Renaissance In Extremis über Peaceville Records veröffentlichen. Vorab kann man sich schon mal mit dem Track "Disappear" einen ersten Eindruck verschaffen.

Tracklist:

1. Disappear

2. Unbound by Sin

3. Insentience

4. First to Leave the Funeral

5. Familiar Ghosts

6. A Final Glance Back Before Departing

7. One Chapter Closing For Another To Begin

8. Inner Sanctum

9. A Particularly Cold Sept

Quelle: cmm-consulting

0 KommentareLord Obirah

