Am 28. Juli 2017 wird das Debütalbum Armed To Exist der russischen Heavy Metal Band Blazing Rust auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

1. Hellbringer

2. Shimmering Dawn

3. Blazing Rust

4. Dying World

5. Blindfold

6. Almighty Lord

7. Witch

8. Time Of The Brave

9. Under The Spell

Total Playing Time: 48:26 Min

Line-Up:

Igor Arbuzov - Vocals

Roman Dovzhenko - Guitars

Serg Ivanov - Guitars

Eric Strom - Bass

Dmitry Dovzhenko - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

