Am 11.08.2017 erscheint das neue Album Prophecies and Lies von Demon Eye. Die Platte wird via Soulseller Records veröffentlicht. Vorab könnt ihr euch den Song "The Waters And The Wild" anhören.

Tracklist:

01. The Waters And The Wild

02. In The Spider'S Eye

03. The Redeemer

04. Kismet

05. Infinite Regress

06. Dying For It

07. Politic Devine

08. Power Of One

09. Vagabond

10. Prophecies And Lies

11. Morning's Son

Prophecies and Lies by Demon Eye

Quelle: Sure Shot Worx

0 Kommentare

